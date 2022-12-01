Şırnak’ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu! Bölge beyaz örtüye teslim

Yüksek rakımlı bir yayla olduğu için 5 ay boyunca karla mücadele edeceklerini aktaran Cin, "Vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraştıkları için yüksek bölgelerde kalıyorlar. Onlara yol açmak görevimiz. Yıllardır bu işteyim. Allah razı olsun herkes bize yardımcı oluyor. Hiçbir eksiğimiz yok, ekip olarak karla mücadeleye hazırız" dedi.

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