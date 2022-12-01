Emine Erdoğan Ukrayna’dan getirilen yetim çocuklarla buluştu

SAĞLIK SORUNLARI BULUNAN ÇOCUĞUN TEDAVİ SÜRECİNİ GÖRÜŞTÜ

Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onlara oyuncak hediye eden Emine Erdoğan, sağlık sorunları bulunan 7 yaşındaki bir çocuğun da tedavi ihtiyaçlarıyla ilgili yapılabilecekleri yetkililerle görüştü.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, çocuklar da Emine Erdoğan'a yakın ilgi gösterdi. Çocuk evinin eğitim, oyun sınıfları ve uyku odalarını da ziyaret eden Emine Erdoğan'ın burada kendisine masal kitabındaki karakterleri anlatan bir çocukla kurduğu sıcak diyalog dikkati çekti.