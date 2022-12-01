Son dakika: İzmir'de doktor Mücahit Furkan Balcı'yı darbeden zanlı tutuklandı
İzmir'de, asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'yı görev yaptığı hastanede darbeden şüpheli tutuklandı. Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı. İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası yeniden adliyeye götürülen M.A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.
Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darbedildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
ZANLI FENALAŞTI
Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı.
İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi sonrası yeniden adliyeye götürülen M.A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Dün muayene olmak için hastaneye giden A.K. ve eşi M.A.K. ile asistan doktor M.F.B. arasında tartışma çıkmış, M.A.K'nin yumruklu saldırısı sonucu doktorun burnu kırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli zammı 2023 son dakika! Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığı maaş zammı yüzde kaç olacak?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT'de yaş çizelgesi netleşti! 1999-1998-1997-1996 yılı öncesi sigorta girişi pırlanta kıymetinde! Ek zam, promosyon, staj ve borçlanma...
- Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonları ne kadar, kaç TL olacak?
- Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE-TÜFE Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
- 650 TL ÖDEME YAPILACAK! VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM 2022-2023 burs ücretleri...
- TOKİ KURA TAKVİMİ | 7 il için tarih belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kurası açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?
- Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir bakın kim çıktı? Meğer o dizide de oynamış...
- T3 Vakfı burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Özdemir Bayraktar bursu ne zaman belli olacak? İşte tarihi...
- İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI! Çöp Adam nerede çekiliyor? Çöp Adam yalısı nerede, hangi semtte?
- SON DAKİKA: Bursa'da uçak nereye düştü? Ölü ve yaralı var mı? Bursa'da uçak kazasının sebebi ne? Tek motorlu uçak nedir, özellikleri neler?
- SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2022 Aralık TBBM takvimi... Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu?