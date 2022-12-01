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Son dakika: İzmir'de doktor Mücahit Furkan Balcı'yı darbeden zanlı tutuklandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Son dakika: İzmir’de doktor Mücahit Furkan Balcı’yı darbeden zanlı tutuklandı

İzmir'de, asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'yı görev yaptığı hastanede darbeden şüpheli tutuklandı. Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı. İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası yeniden adliyeye götürülen M.A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün asistan doktor Mücahit Furkan Balcı'yı darbederek yumrukla burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darbedildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

ZANLI FENALAŞTI

Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı.

İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi sonrası yeniden adliyeye götürülen M.A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün muayene olmak için hastaneye giden A.K. ve eşi M.A.K. ile asistan doktor M.F.B. arasında tartışma çıkmış, M.A.K'nin yumruklu saldırısı sonucu doktorun burnu kırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

O ilde vahşet: Doktorun burnunu kırdı O İLDE VAHŞET: DOKTORUN BURNUNU KIRDI
O ilde vahşet: Doktorun burnunu kırdı

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