Son dakika: İzmir’de doktor Mücahit Furkan Balcı’yı darbeden zanlı tutuklandı

Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darbedildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.