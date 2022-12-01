İstanbul trafiği kıpkırmızı! Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak yağış ve mesai bitimi sonrası trafik kilitlendi... İşte alternatif güzergahlar
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve mesai bitiminin ardından trafikte yoğunluk yaşanıyor. . İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu haritası verilerine göre, saat 18.28 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü. İşte alternatif güzergahlar...
İstanbul'da, akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve mesai saatinin bitimiyle sürücülerin yola çıkması trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu haritası verilerine göre, saat 18.28 itibarıyla yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü.
İstanbul'da, mesai saatinin bitimiyle birlikte sürücüler yola çıkarken, akşam saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.
İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a kadar ulaştı. Aynı veriye göre, Avrupa Yakası'ndaki yüzde 85 olarak ölçülen yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.
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