İzmir’de vahşet: Eşini erkek doktora muayene ettirmek istemedi! Doktorun burnunu kırdı 🚨

O esnada hasta yakını arkadaşımızı tutup dışarı çıkartıyor ve yumruklamaya başlıyor. Arkadaşımızın çok ciddi bir kanaması mevcuttu. Çok üzgün ve kızgınız. Bu tarz sağlıkta şiddete ve hakarete maruz kaldıkça hem bizim motivasyonumuz olumsuz etkileniyor hem de işimizi yapamaz hale geliyoruz. Koridorda güvenlik kamerası olması gerekiyor ama o kısım kör noktada bulunduğu için görüntü alınamamış. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.