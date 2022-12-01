İstanbul’da dehşet evi! 2 ceset çıktı
YAŞAM DHA
İstanbul’da bir evde 20 yaşındaki Muhammet Yusug Tekin ile 19 yaşındaki Duygu Unutmaz'ın cesedi bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olay, saat 10.30 sularında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.
İddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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