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Gümüşhane’de ormanda bulunan kemikler kayıp Hasan’a ait çıktı! 7 yıldır aranıyordu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Gümüşhane’de ormanda bulunan kemikler kayıp Hasan’a ait çıktı! 7 yıldır aranıyordu

Gümüşhane'de ormanda ot toplayan köylüler tarafından 6 ay önce bulunan insan kafatası ve kemiklerin 7 yıl önce kaybolan epilepsi hastası 49 yaşındaki Hasan Germiç’e ait olduğu belirlendi. Ölüm sebebi araştırılan Germiç’in yeğeni Meryem Meral, “Dayımın ölümünde birilerinin sebep olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda dayımın ölümünde kimin veya kimlerin parmağı varsa bulanacağına inanıyoruz" dedi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, 6 ay önce hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, kriminal laboratuvara gönderildi. Burada yapılan incelemede, kemiklerin, ilçede 24 Kasım 2015'te kaybolan epilepsi hastası Hasan Germiç'e ait olduğu belirlendi. Germiç'in ölüm sebebi araştırılıyor.

Hasan Germiç'in yeğeni Meryem Meral, "Dayımın kaybolduğu gün köyde arama çalışması yaptık. Dayım epilepsi hastasıydı ve bir yerde nöbet geçirip kalabileceğini düşündük. Köyümüz engebeli bir araziye sahip olduğu için yuvarlanıp bir yere düşmüş olacağını düşündük. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla arama çalışmaları genişletildi. Geçen 7 yıllık sürede dayıma ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Ancak 6 ay önce köyümüzde kafatası ve kemikler bulundu. Kemiklerin yanında ise elbiseler bulundu. Yengem Cevahir Germiç, bulunan elbiselerin dayıma ait olduğunu söyledi. Kemikler yetkililer tarafından kriminal laboratuvara incelemeye gönderildi. İncelemeler sonucunda kemiklerin dayım Hasan Germiç'e ait olduğu yetkililer tarafından bize bildirildi" dedi.

"DOĞAL YOLLARLA ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUZ"

Hasan Germiç'in doğal yollarla öldüğüne inanmadıklarını belirten Meryem Meral, "Ailecek bu şekilde düşünüyoruz. Kemiklerin bulunduğu bölge dağlık ve engebeli bir arazi. Dayımın oraya kendisinin çıkabileceğini düşünmüyoruz. Dayımın ölümüne birilerinin sebep olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda dayımın ölümünde kimin veya kimlerin parmağı varsa bulanacağına inanıyoruz. Er ya da geç adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.

Meryem Meral, "Biz dayımın öldüğünü düşünüyorduk ancak bir mezranın olmaması bizi üzüyordu. Kemikler dayıma ait çıktı. Dayımın artık bir mezarı olacak ve mezarı başında dua okuyabileceğiz. Bu bizi biraz olsa da teselli etti" ifadelerini kullandı.

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