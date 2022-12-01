Gümüşhane’de ormanda bulunan kemikler kayıp Hasan’a ait çıktı! 7 yıldır aranıyordu

Hasan Germiç'in yeğeni Meryem Meral, "Dayımın kaybolduğu gün köyde arama çalışması yaptık. Dayım epilepsi hastasıydı ve bir yerde nöbet geçirip kalabileceğini düşündük. Köyümüz engebeli bir araziye sahip olduğu için yuvarlanıp bir yere düşmüş olacağını düşündük. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla arama çalışmaları genişletildi. Geçen 7 yıllık sürede dayıma ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Ancak 6 ay önce köyümüzde kafatası ve kemikler bulundu. Kemiklerin yanında ise elbiseler bulundu. Yengem Cevahir Germiç, bulunan elbiselerin dayıma ait olduğunu söyledi. Kemikler yetkililer tarafından kriminal laboratuvara incelemeye gönderildi. İncelemeler sonucunda kemiklerin dayım Hasan Germiç'e ait olduğu yetkililer tarafından bize bildirildi" dedi.