“Kökler” Sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde açıldı
Fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat’ın Gaziantep’te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı “Kökler” sergisi, Kalyon Holding desteği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi küratörlüğünde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz gün açıldı.
Daha önce Kalyon Kültür'ün ev sahipliğinde Nişantaşı'ndaki Taş Konak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Haticenur Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin eşi Zeliha Dereli, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin eşi Zehra Büyükekşi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolusu Fatma Demirel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Hollanda Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
"TOPRAK ÖNEMLİDİR AMA BENİM İÇİN KÖKLER DAHA ÖNEMLİDİR"
Bu yolculuğa çıkmak için 40 sene beklediğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat, "Babam hep topraktan bahsediyordu. Toprak önemlidir ama benim için kökler daha önemlidir. O yüzden bu sergiye 7 sene önce başladım. Bu serginin ilk açılışını Kalyon Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. Babam oradaki açılışa gelmişti ancak kendisini geçen yıl korana virüsten kaybettik. Babam vefat etmeden önce 'Bu sergiyi Gaziantep'e getirebilir misin?' demişti. O sergiyi bugün Gaziantep'e getirdik. Serginin Gaziantep'e getirilmesinde emeği geçen başta Reyhan Kalyoncu'ya, Kalyon Kültür'e ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"GAZİANTEP'TE BU KEZ GÖRSEL LEZZETLE BULUŞTUK"
Sergi açılış töreninde konuşan Reyhan Kalyoncu, "Bundan tam 999 Gün önce, İstanbul'da, kültür ve sanata ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür'ü açtık. İlk sergimiz, Sayı Ahmet Polat' in "Kökler" isimli sergisiydi. Değerli konuklarımız geçen bu 999 günün ardından bugün Gazi şehrimizde, bir Gazianteplinin sunduğu görsel lezzetle buluşuyoruz. Ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in dediği gibi 'Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın' işte sizler bugün ve bu anda, bu sergiyle tam da bunu yapıyorsunuz. Sanatçı, küratör ve araştırmacı Ahmet Polat, bizim yüz akımız. Aldığı uluslararası ödüller, önemli müzelerde açtığı sergiler sadece kendisini değil hepimizi gururlandırıyor. 'Kökler' sergisiyle bizi; kimlik, köken ve mirasla buluşturuyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"KÖKLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ HATIRLATAN SERGİ İÇİN MİNNETTARIZ"
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de kültüre ve sanata dair birçok etkinliğe başarı ile imza atan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde çok anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Köklerimizi, aile ve akrabalık bağlarımızı hiçbir zaman unutmamayı ve güçlendirmeyi bize hatırlatan ve öğütleyen bu fotoğrafları bizlerle paylaşan değerli sanatçımıza ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere minnettarız" dedi.
• Bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türk asıllı Hollandalı fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat'ın Gaziantep'te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı "Kökler" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.
• Dünyanın en önemli fotoğrafçılık kurumlarından ICP'nin (International Center of Photography – Uluslararası Fotoğraf Merkezi) düzenlediği 22. Infinity Awards'ta genç fotoğrafçı ödülünü kazanan ilk Türk sanatçısı olan Ahmet Polat'ın 2019 yılında, babasıyla birlikte ilk kez Gaziantep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini barındıran serginin küratörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi üstlendi. Sergi 31 Mart 2023 tarihine kadar Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ziyaret edilebilir.
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