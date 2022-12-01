“Kökler” Sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde açıldı

"KÖKLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ HATIRLATAN SERGİ İÇİN MİNNETTARIZ"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de kültüre ve sanata dair birçok etkinliğe başarı ile imza atan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde çok anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Köklerimizi, aile ve akrabalık bağlarımızı hiçbir zaman unutmamayı ve güçlendirmeyi bize hatırlatan ve öğütleyen bu fotoğrafları bizlerle paylaşan değerli sanatçımıza ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere minnettarız" dedi.

• Bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türk asıllı Hollandalı fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat'ın Gaziantep'te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı "Kökler" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

• Dünyanın en önemli fotoğrafçılık kurumlarından ICP'nin (International Center of Photography – Uluslararası Fotoğraf Merkezi) düzenlediği 22. Infinity Awards'ta genç fotoğrafçı ödülünü kazanan ilk Türk sanatçısı olan Ahmet Polat'ın 2019 yılında, babasıyla birlikte ilk kez Gaziantep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini barındıran serginin küratörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi üstlendi. Sergi 31 Mart 2023 tarihine kadar Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ziyaret edilebilir.