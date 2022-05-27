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Gümüşhane'de jandarma ekiplerini harekete geçiren olay! Hayvanlarını otlatmaya giden köylüler buldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Gümüşhane’de jandarma ekiplerini harekete geçiren olay! Hayvanlarını otlatmaya giden köylüler buldu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde köylüler ormanda gördükleri karşısında şoke oldu. Hayvanları için ot toplamaya giden köylüler, ormanda insan kafatası ve kemikleri buldular. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri ise bulunan kemikleri toplayıp incelenmesi için kriminal laboratuvara gönderdi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki bir ormanda, 26 Mayıs günü hayvanları için ot toplamaya giden köylüler otların arasında insan kemikleri ve kafatası buldular.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ise toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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