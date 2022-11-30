Trabzon’da küçük Miraç’ın ölümünde ihmaller zinciri! “Bekle annen gelecek”
Trabzon’da, 2 ay önce servis minibüsünden inip, yolun karşısına geçerken 17 yaşındaki Göktuğ K.'nin üvey annesinden habersiz aldığı otomobille çarptığı 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce'nin öldüğü kazaya ilişkin soruşturmada 'ihmaller zinciri' ortaya çıktı. Olayla ilgili 2'si tutuklu 3 kişi hakkında 'taksirle ölüm neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Trabzon'da yaşanan kaza, 8 Ekim günü saat 14.30 sularında, Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz Göktuğ K., üvey annesi Zeynep D.'nin üzerinde anahtarı bıraktığı otomobille Miraç'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, gözyaşlarıyla Eskişehir'de toprağa verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktuğ K. ile okul servisi şoförü Emin T., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı, üvey anne ise serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan ölümlü kazaya ilişkin soruşturmasını tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Tutuklu servis sürücü Emin T. ile üvey anne Zeynep D. hakkında 'taksirle ölüm neden olma' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, savcılık aynı suçlamayla yaşı küçük şüpheli ehliyetsiz sürücü hakkındaki iddianameyi ise çocuk mahkemesine gönderdi.
Açılan davaya ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda, 'ihmaller zinciri' de ortaya çıktı. Raporda; 2'nci derece kusurlu olduğu saptanan servis sürücüsünün yolun ilerisindeki yolcu indirme-bindirme cebine girmediği, araçtan inerek güvenli geçiş ortamı sağlamadığı, işaret levhalarına 15 metre mesafede durduğu nokta itibarıyla ise çocuk ile otomobil sürücüsünün birbirini görmesini engellediği belirtildi.
ARAÇTA BEKLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ
Öte yandan ihmali olduğu belirlenen Zeynep D. ise ehliyetsiz sürücünün trafiğe çıkmasını sağladığı için 2'nci derece tali kusurlu bulundu. Soruşturmada olay günü araçla dini nikahlı eşinin oğlu ile teyzesini ziyaret ettiklerini belirten Zeynep D.'nin, savunmasında "Göktuğ, araçta oturup beni bekleyeceğini söyledi. Eve gidip, döndüğümde aracın yerinde olmadığını gördüm" dediği öğrenildi.
"BEKLE ANNEN GELECEK" DEMİŞ
Servis sürücüsü Emin T. ise "Çocuğa araçtan inmeden 'Bekle, annen gelecek' dedim. Bu sırada çocuk araçtan indi. Aynadan arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettim; annesini görmüş olacak ki çocuk birden karşıya doğru koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen otomobil çocuğa çarptı. Kastım ve suçum yoktur" diyerek kendisini savundu.
NE OLMUŞTU?
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkiide meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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