Trabzon’da küçük Miraç’ın ölümünde ihmaller zinciri! “Bekle annen gelecek”

"BEKLE ANNEN GELECEK" DEMİŞ

Servis sürücüsü Emin T. ise "Çocuğa araçtan inmeden 'Bekle, annen gelecek' dedim. Bu sırada çocuk araçtan indi. Aynadan arkadan araç gelip gelmediğini kontrol ettim; annesini görmüş olacak ki çocuk birden karşıya doğru koşmaya başladı. Bu sırada hızla gelen otomobil çocuğa çarptı. Kastım ve suçum yoktur" diyerek kendisini savundu.