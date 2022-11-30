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Son dakika | Başakşehir'de korkunç olay! Hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Son dakika | Başakşehir’de korkunç olay! Hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi

Son dakika haberi...Başakşehir Güvercintepe'de hafriyat kamyonu otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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