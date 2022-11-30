Kağıthane’de hırsızların yeni numarası pes dedirtti! Alarm sistemi kaçmalarına izin vermedi

KAĞITHANE POLİSİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahsın, kadın hırsız Arvinzaya Munkhtuya'nın yanından ayrılarak hızlıca mağazayı terk ettiğini, şahsın geçtiğimiz Salı günü de başka bir AVM'nin teknolojik ürün satan mağazasında hırsızlık gerçekleştiren şahıs olduğu kamera görüntülerinden mağaza yetkililerince tespit edildi. Öte yandan kadın hırsız gözaltına alınırken çalmaya çalıştığı 2 tablet ise polis ekipleri tarafından ele geçirilip mağazaya teslim edildi. Moğolistan uyruklu şahıs içinse ekipler çalışma başlattı.