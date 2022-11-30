İstanbul’da uçan tekme dehşeti! Evine giderken saldırıya uğradı

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan olay, geçen 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sularında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., işyerinden çıkarak otobüse bindi. Otogardan otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.