30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da uçan tekme dehşeti! Evine giderken saldırıya uğradı

İstanbul’da uçan tekme dehşeti! Evine giderken saldırıya uğradı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
İstanbul’da uçan tekme dehşeti! Evine giderken saldırıya uğradı

İstanbul’da sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü sırada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Yere yığılan adam burada defalarca yumruklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp raporu alan adam saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan olay, geçen 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sularında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., işyerinden çıkarak otobüse bindi. Otogardan otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.

ÖNCE UÇAN TEKMEYLE YERE SERDİ SONRA...

Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olayın ardından dövülen Aykut G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen adamı hastaneye götürdü.

Tedavisi yapılan adam darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA