İstanbul’da uçan tekme dehşeti! Evine giderken saldırıya uğradı
İstanbul’da sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü sırada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Yere yığılan adam burada defalarca yumruklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp raporu alan adam saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan olay, geçen 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sularında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., işyerinden çıkarak otobüse bindi. Otogardan otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.
ÖNCE UÇAN TEKMEYLE YERE SERDİ SONRA...
Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Olayın ardından dövülen Aykut G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen adamı hastaneye götürdü.
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