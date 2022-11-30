Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti" iddialarına tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATO Congresium'da düzenlenen Siber Güvenlik Haftası'nda konuştu. "Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti" ifadesinin doğru olmadığını belirten Bakan Varank, "Bu, altı boş bir rakam. Bu kadar yazılımcı yurt dışına gitmiş değil." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, ATO Congresium'da düzenlenen Siber Güvenlik Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, içinde bulunulan dijital çağda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini söyledi.

Bu teknolojiler tarafından sunulan hizmetlerin her alanda yaygınlaşarak hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Varank, geçmişte, sadece kişilerin iletişim ihtiyaçlarının ön planda olduğunu, bugün ise iletişim ağına dahil olmuş milyarlarca nesnenin konuşulduğunu dile getirdi.