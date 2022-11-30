Aralık ayı sağanak yağışla başlıyor! Meteoroloji gün ve saat verdi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarı paylaşımında Aralık ayının başlamasıyla birlikte yurt genelinde çok sayıda ilde kuvvetli yağışın görüleceğini duyururken, vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yapılan açıklamada başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış beklendiği belirtildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporu paylaşımında yurt genelinde çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Başta İstanbul olmak üzere Trakya'yı ve Ege bölgesinide beklenen sağanak yağışın uzun süreli süreceği belirtildi.
ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Marmara Bölgesi'nin batısı, İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın batı kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli'nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış (metrekareye 21-60 kilogram) öngörülüyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!
Son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın batı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.
Antalya'nın doğu ilçelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yerel olmak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İZMİR ÖZELİNDE YENİ UYARI
İzmir için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışın yarın saat 06.00'da başlayacağı, ertesi gün aynı saatte etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yağışın Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde etkili olacağını duyurdu. Yağışın, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtilen açıklamada, "Yağmurun İzmir'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrakare) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
PERŞEMBE
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