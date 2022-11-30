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Ardahan'da kış yüzünü gösterdi: Sıfırın altında 4,3 derece

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Ardahan’da kış yüzünü gösterdi: Sıfırın altında 4,3 derece

Son dakika haberleri... Ardahan'da kar yağışı etkili olurken, kent merkezi beyaza büründü. En düşük hava sıcaklığı, eksi 4,3 derece olarak Göle ilçesinde ölçüldü.

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