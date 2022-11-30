Kağıthane’de şoke eden olay! Kazı çalışmalarında kafatası ve iskelet bulundu

"MEZARIN İÇERİSİNDE KEMİKLERİ GÖRDÜK"

Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir binada vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Orada bir boşluk ve mermer taşı gördü. Sonra durdurdu baktık işte kemikleri falan gördü. Sonra da polisi aradılar ve geldiler. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Onlar da baktılar ve çalışma yaptılar. Sonra da en son tarihi eser olabilir de arkeoloğa haber verdiler. Oradan gelip bakacaklar" dedi.

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