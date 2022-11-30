Eskişehir’de kan donduran görüntüler! 8 yıllık husumet cinayetle bitti
Eskişehir’de 8 yıl önce aralarında ‘aracına yol verme’ meselesi yüzünden husumet bulunan İsa Demirci’nin, Mustafa S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlar ortaya çıktı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta gerçekleşen olayda seyyar halı satıcısı olan İsa Demirci ile 8 yıl öncesinden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci'ye ateş etti. Mermilerden birinin sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan Demirci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa S. ise bir süre sonra polise teslim oldu.
Olayın olduğu yerdeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler adeta kan dondurdu.
Eşi ile aracına binen İsa Demirci'nın kendisine doğru koşarak gelen Mustafa S.'nin hedefi olduğu anlarda aracından inemediği görüldü.
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