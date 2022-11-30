Eskişehir’de kan donduran görüntüler! 8 yıllık husumet cinayetle bitti

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci'ye ateş etti. Mermilerden birinin sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan Demirci, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa S. ise bir süre sonra polise teslim oldu.