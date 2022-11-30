Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spotify yıllık özeti her yıl olduğu gibi bu yılda en çok dinlenilen parçaları, albümleri kullanıcılarla paylaşacak. Spotify sahibi olanların merakla beklediği listelerin yayınlanmasına kısa bir süre kaldı. İşte, Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?