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Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Spotify yıllık özet wrapped ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?

Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Spotify her sene bu listeleri yayınlıyor. Böylelikle bir yıl boyunca dinlenen şarkı, sanatçı, podcast ve müzik türleri açıklanıyor. Peki, Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?

Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spotify yıllık özeti her yıl olduğu gibi bu yılda en çok dinlenilen parçaları, albümleri kullanıcılarla paylaşacak. Spotify sahibi olanların merakla beklediği listelerin yayınlanmasına kısa bir süre kaldı. İşte, Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify tarafından kullanıcılara bildirim gönderilse de "Spotify wrapped" yani yıllık özet hala yayınlanmadı.

GEÇEN YIL TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN 5 ŞARKI

Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı şu şekilde:

1) Bilmem Mi? – Sefo

2) Madrigal - Seni dert etmeler

3) Krvn – UZI

4) Bul Beni – Ezhel

5) Martılar – EDIS

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