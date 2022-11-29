Gecekonduda 3 kişi ölü bulunmuştu! Kuştepe katliamında yeni gelişme
İstanbul'da bir eve giden polis ekipleri uzun süredir gecekonduda oturduğu öğrenilen bir erkek ve iki kadının cesedini buldu. Pompalı silahla vurulduğu belirlenen şahısların evinde yapılan incelemede 4 kovan bulundu ama silah bulunamadı. Polis ekiplerinin soruşturması kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen Cuma akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede uzun süredir o evde ikamet ettiği öğrenilen Vahit Ateş'in başından av tüfeği ile vurulmuş olduğu anlaşıldı.
Onun yanında bulunan iki kadının da aynı şekilde pompalı tüfekle başlarından vurulmuş oldukları belirlendi. Kadınların Merve Özturan ve Tülay Vural isimli şahıslar olduğu öğrenildi.
4 KİŞİ BULUŞTU 3'Ü ÖLDÜ
Yapılan çalışmalarda ölen Vahit Ateş'in daha önceden 5 farklı suç kaydının olduğu, Merve Özturan'ın 8 adet suç kaydının olduğu ve Tülay Vural'ın ise 1 adet kaydının olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili bir mahalle sakini şahısların uyuşturucu meselesi yüzünden bir araya geldiklerini ve olayın yaşandığını iddia etti.
4 KOVAN BULUNDU, SİLAH YOK
Olay yerinden 4 adet boş kovan bulan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada silah bulamadı.
Şüpheli şahsın silahı alıp kaçtığı değerlendirildi.
Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
O ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonrasında kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli B.P. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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