İstanbul’da feci kaza! 1’i polis 2 kişi yanarak can verdi

Öte yandan hayatını kaybeden polis memuru O.K.'nin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U.'nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze arabasıyla Adli Tıp Morguna götürüldü.