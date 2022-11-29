Gökhan Baran’ın hayatını Başkan Erdoğan değiştirdi! O benim kahramanım

Baran, "O benim kahramanım. Benim yeniden doğmama yeniden birey olmama fırsat verdi. Ona hep dua ediyorum. O beni yıllardır yalnız bırakmadı. Benimle hep ilgilendi, durumumu sordu. Çok şükür onun talimatıyla yeniden yaşama bağlandım. Kazadan sonra okulu bırakmış, dışarıya çıkmaya bile utanıyordum. Ama şimdi her işimi kendim yapabiliyorum. Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendisini çok seviyorum. Kendisi benim idolüm. Onu nasıl iyi ve güzel bir insan olduğunu herkese de anlatıyorum. Kendi ellerimle yaptığım teşbihi de hediye olarak kendisine takdim ettim" dedi.