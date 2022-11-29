İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kan donduran olay! Gözü dönen profesör kadın akademisyenin odasını basıp…

"BENİM OLACAKSIN, YOKSA…"

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şimdi Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. adlı kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın. Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" ifadeleriyle tehditler savurdu.