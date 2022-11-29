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İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kan donduran olay! Gözü dönen profesör kadın akademisyenin odasını basıp…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kan donduran olay! Gözü dönen profesör kadın akademisyenin odasını basıp…

Tüyler ürperten olay İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nde görevli  Ş.K. adlı kadın akademisyenin odasını basıp "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" ifadeleriyle tehditler savurdu. İşte detaylar…

Hayrete düşüren olay Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içinde yer alan Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşti.

"BENİM OLACAKSIN, YOKSA…"

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şimdi Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Ş.K. adlı kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın. Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" ifadeleriyle tehditler savurdu.

İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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