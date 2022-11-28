e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER
e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. 2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan ulaşılabiliyor. Her gün milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı e-Devlet sistemine yaklaşık bir saattir giriş yapılamıyor. Bu gelişmelerin ardından "e-Devlet çöktü mü?", "e-Devlet neden açılmıyor?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, e-Devlet ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...
e-Devlet ne zaman düzelecek? Kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan erişim sağlayan e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Kolayca kamu işlerinin yapılabildiği e-Devlet sisteminde işleri olan vatandaşlar, erişim probleminin neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Peki, e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...
e-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?
e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Erişim probleminin neden kaynaklandığı ve sorunun ne zaman düzeleceği henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?
Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.
-DEVLET KAPISINDAN NE HAHNGİ HİZMETLER VERİLİYOR?
e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;
* Sorgulama Hizmetleri
* Başvuru Hizmetleri
* Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)
* Belge Üretme Hizmetleri
* Ödeme Hizmetleri
* Bilgilendirme Hizmetleri
* Ödeme Hizmetleri
* Abonelik Hizmetleri
Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.
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