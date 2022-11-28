e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER

e-Devlet ne zaman düzelecek? Kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan erişim sağlayan e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Kolayca kamu işlerinin yapılabildiği e-Devlet sisteminde işleri olan vatandaşlar, erişim probleminin neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Peki, e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

e-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Erişim probleminin neden kaynaklandığı ve sorunun ne zaman düzeleceği henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.