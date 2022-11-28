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e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER

e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. 2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan ulaşılabiliyor. Her gün milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı e-Devlet sistemine yaklaşık bir saattir giriş yapılamıyor. Bu gelişmelerin ardından "e-Devlet çöktü mü?", "e-Devlet neden açılmıyor?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, e-Devlet ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

e-Devlet ne zaman düzelecek? Kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan erişim sağlayan e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Kolayca kamu işlerinin yapılabildiği e-Devlet sisteminde işleri olan vatandaşlar, erişim probleminin neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Peki, e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

e-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet sisteminde erişim problemi yaşanıyor. Erişim probleminin neden kaynaklandığı ve sorunun ne zaman düzeleceği henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

-DEVLET KAPISINDAN NE HAHNGİ HİZMETLER VERİLİYOR?

e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;

* Sorgulama Hizmetleri
* Başvuru Hizmetleri
* Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)
* Belge Üretme Hizmetleri
* Ödeme Hizmetleri
* Bilgilendirme Hizmetleri
* Ödeme Hizmetleri
* Abonelik Hizmetleri

Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.

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