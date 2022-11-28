Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den 81 ilin belediye başkanlarına "su seferberliği" mektubu

ANKARA'NIN BİR YILLIK SU İHTİYACI KARŞILANABİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Su Verimliliği Seferberliği"ni içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su tüketimine sahip sektörlerde ve bireysel su kullanımlarında suyun verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması maksadıyla başlattı.

2014'te yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği gereği büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 30, 2028'e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler su kayıplarını 2023'e kadar en fazla yüzde 35, 2028'e kadar en fazla yüzde 30, 2033'e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü hale gelmişlerdi.