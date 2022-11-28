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EFSANE CUMA'DAN SONRA SİBER PAZARTESİ! 2022 Siber Pazartesi indirimleri nedir, ne zaman bitiyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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EFSANE CUMA’DAN SONRA SİBER PAZARTESİ! 2022 Siber Pazartesi indirimleri nedir, ne zaman bitiyor?

Efsane Cuma indirimlerinin son ermesinin ardından bugün, itibarıyla yeni bir indirim trend oldu. ABD'de yılın en çok alışıveriş yapılan günü olarak kayıtlara geçen Siber Pazartesi ne demek? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Peki, Siber Pazartesi ne zaman, ne anlama geliyor? İşte, detaylar...

Efsane Cuma (Balck Friday) indirimlerinin sona ermesinin ardından yeni bir kampanya terimi ortaya çıktı. Bugün itibarıyla Türkiye'de bilinmeyen 'Siber Pazartesi' indirimleri nedir, ne zaman başlıyor? sorusu gündeme geldi. İngilizcesi 'Cyber Monday' olan 'Siber Pazartesi' indirimleri, bir e ticaret terimidir. Peki, ülkemizde ismi yeni duyulan Siber Pazartesi ne demek, ne zaman başlayıp, bitiyor? İşte detaylar...

2022 SİBER PAZARTESİ NE ZAMAN?

İngilizcesi Cyber Monday olani Siber Pazartesi, 2022 yılında 28 Kasım'a denk geliyor.

SİBER PAZARTESİ'NİN ÇIKIŞ HİKAYESİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonraki pazartesi günü yapılan internet indirimleridir. İlk olarak 28 Kasım 2005 tarihinde yapılmıştır. Yılın en büyük internet alışverişi yapılan günü tanımıyla başlamıştır.

Efsane Cuma'ya karşı daha küçük marketlerin büyük marketlerle rekabeti için anlam taşımaktadır. 2020 yılında 10 milyar dolarlık çevrimiçi alışveriş ile ABD tarihinin en fazla alışveriş yapılan günü olmuştur.

EFSANE CUMA NEDİR?

Efsane Cuma, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Efsane Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Efsane Cuma gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Efsane Cuma gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

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