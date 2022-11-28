EFSANE CUMA’DAN SONRA SİBER PAZARTESİ! 2022 Siber Pazartesi indirimleri nedir, ne zaman bitiyor?

Efsane Cuma Günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Efsane Cuma günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.