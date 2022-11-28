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Bolu’da eski sevgili dehşeti! Anaokulu öğretmeni Selcan’a son veda

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Bolu’da eski sevgili dehşeti! Anaokulu öğretmeni Selcan’a son veda

Bolu'da eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Selcan Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi. Genç kızın Bolu'da üniversite okuduktan sonra ailesinin yanına Antalya'ya gittiği, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve olaydan önce ise kısa süreliğine ailesiyle birlikte Bolu'ya geldiği ortaya çıktı.

Bolu'da yaşanan olay, dün saat 12.15 sularında Alpağut Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Umutcan İlter, 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi 24 yaşındaki Selcan Dönmezer'in kısa süreliğine Bolu'ya geldiğini öğrendi. İlter, Selcan Dönmezer'i onda kalan eşyalarını geri vereceği gerekçesiyle Kuvayi Milliye Bulvarı'na çağırdı. Burada ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Umutcan İlter, yanında getirdiği tabanca ile önce Selcan Dönmezer'e, ardından da kendi kafasına ateş etti. Umutcan İlter ve Selcan Dönmezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANAOKULU ÖĞRETMENİYMİŞ

24 yaşındaki genç kızın üniversiteyi Bolu'da okuduğu, mezun olduktan sonra Antalya'ya ailesinin yanına gittiği, Antalya'da anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı ve olaydan önce ailesiyle birlikte kısa süreliğine Bolu'ya geldiği öğrenildi.

Kızlarının ölüm haberiyle sarsılan aile, Antalya'ya gitmeye hazırlanırken kızlarının cenazesine geldi.

Dönmezer ailesinin 2 çocuğundan biri olan Sevcan Dönmezer'in cenazesi, Mengen ilçesi Mamatlar köyünde kılınan namazın ardından Mamatlar köy mezarlığında defnedildi.

Umutcan İlter'in cenazesi ise Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Yukarı Çamlı köyünde toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu'da yaşayan 25 yaşındaki Umutcan İlter ile 24 yaşındaki kız arkadaşı Selcan Dönmezer arasında dün tartışma çıktı. Olayın büyümesi sonucu İlter, kıskançlık krizine girdi. Cebindeki tabancasını çıkardı. Dönmezer'e kurşun yağdırdı. Ardından silahın namlusunu kendi başına dayadı. Tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak İlter ve Dönmezer, doktorların 40'ar dakikalık kalp masajına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde 10 adet boş kovan bulundu.

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