Bolu’da eski sevgili dehşeti! Anaokulu öğretmeni Selcan’a son veda

Bolu'da yaşanan olay, dün saat 12.15 sularında Alpağut Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Umutcan İlter, 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi 24 yaşındaki Selcan Dönmezer'in kısa süreliğine Bolu'ya geldiğini öğrendi. İlter, Selcan Dönmezer'i onda kalan eşyalarını geri vereceği gerekçesiyle Kuvayi Milliye Bulvarı'na çağırdı. Burada ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Umutcan İlter, yanında getirdiği tabanca ile önce Selcan Dönmezer'e, ardından da kendi kafasına ateş etti. Umutcan İlter ve Selcan Dönmezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.