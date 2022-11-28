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Çorum'da iki grup arasında bıçaklı silahlı kavga

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Çorum’da iki grup arasında bıçaklı silahlı kavga

Son dakika haberine göre Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya giden polislerin aracına kurşun ve saçmalar isabet etti.

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