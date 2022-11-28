‘Denizde saldıran pitbull öldürdü' iddiasına takipsizlik kararı çıktı
İstanbul’un Pendik ilçesinde Oğuzhan Doğan’ın denizde pitbull türü köpeğin saldırmasıyla boğulduğu öne sürülen olayla ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan soruşturma kapsamında köpeğin bir başkası tarafından kışkırtıldığı hakkında yeterli kanıt olmadığı, pitbull türü köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı ve Oğuzhan Doğan’ın kendi rızasıyla köpekle birlikte denize girdiği belirtilerek takipsizlik kararı alındı.
Olay, 20 Ağustos 2021 tarihinde Pendik sahilde gerçekleşti. Oğuzhan Doğan (28), 2 arkadaşı ile beraber yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında pitbull türü köpeği de vardı. İddiaya göre, Oğuzhan Doğan, denizde yüzdüğü esnada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini sahile çıkardı ardından olay yerinden uzaklaştı.
Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı. Boğulan gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belirten aile şikayetçi oldu.
YARALANMALAR ÖLÜMCÜL DEĞİL
Şüpheli olarak değerlendirilen boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside Oğuzhan Doğan'ın ölümünün 'suda boğulma' sonucunda gerçekleştiği ve vücutta bulunan yaralanmaların ölümcül nitelikte olmadığı belirtildi.
YASAK IRK TEK BAŞINA SUÇ DEĞİL
Soruşturmada alınan ifadeler ve incelenen görüntülerin ardından, Oğuzhan Doğan'ın olay tarihinden daha önce de bir kaç kez arkadaşları ve pitbull cinsi köpek ile birlikte sahile geldikleri, olay günü Doğan'ın köpekle birlikte kendi rızasıyla denize girdiği aktarıldı. Denizde bulundukları sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair herhangi bir delil de elde edilemedi.
Olay sırasında Oğuzhan Doğan ve köpeğin yalnız olarak yüzdüğü, köpeğin kontrolsüz olarak salınmadığı ve Oğuzhan Doğan'ın rızası ile köpekle birlikte denize girdiği kaydedildi. Pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.
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