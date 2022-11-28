‘Denizde saldıran pitbull öldürdü’ iddiasına takipsizlik kararı çıktı

YASAK IRK TEK BAŞINA SUÇ DEĞİL

Soruşturmada alınan ifadeler ve incelenen görüntülerin ardından, Oğuzhan Doğan'ın olay tarihinden daha önce de bir kaç kez arkadaşları ve pitbull cinsi köpek ile birlikte sahile geldikleri, olay günü Doğan'ın köpekle birlikte kendi rızasıyla denize girdiği aktarıldı. Denizde bulundukları sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair herhangi bir delil de elde edilemedi.