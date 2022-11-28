Dünya Kupası'ndaki Türk polisine yoğun ilgi: Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar
Türkiye ile Katar arasındaki güvenlik işbirliği kapsamında 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alan Türk polisler ilgi odağı oldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 atlı polis de 27 ekim tarihinden beri Katar'da görev yapıyor. Maç günleri Katar Polisi ile birlikte tüm statlarda 4'erli, 5'erli gruplar halinde görev alan Türk Atlı Polislerine başta Katar halkı olmak üzere maçlara gelen tüm ülkelerin vatandaşları büyük ilgi gösteriyorlar ve polisler ile birlikte atların önünde fotoğraf çektiriyorlar.
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