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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yeni gelişme! Tutuklananların sayısı 25'e yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Beyoğlu’ndaki terör saldırısında yeni gelişme! Tutuklananların sayısı 25’e yükseldi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombayı bırakan Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen ve Hatay'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A. tutuklandı.

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