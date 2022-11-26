İstanbul’da dehşet anları! Önlerini kesip para istediler vermeyince bıçakladılar
İstanbul’da sokaktan geçenleri durdurup para isteyen çocuk yaştaki bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi darbedip, bıçakladı. Kızlı erkekli grubun, eğlenceden çıkarak evlerine gitmeye çalışan kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da yasşanan olay, Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokağı'nda 2 Kasım Çarşamba saat 01.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, eğlenceden çıkan biri kadın 4 kişi, evlerine gitmek için sokakta yürürken, önlerini kesen çocuk yaştaki kızlı erkekli bir grup, kendilerinden para istedi. Önlerini kestikleri kişilerin para vermeyeceklerini söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı.
Sokak ortasındaki tartışma sürerken, para isteyen gruptakiler aniden diğer gruba saldırdı. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek yere düşerken, çocuk yaştaki kızlı erkekli grup, tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saldırıya uğrayan kişiler can havliyle kaçmaya çalışırken, saldıran gruptakilerden bazıları bellerinden bıçak çıkararak, defalarca sapladılar.
PARA VERMEDİKLERİ İÇİN BIÇAKLANDILAR
Yollarını kesen kişilere para vermek istemedikleri için saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan grup yaya olarak kaçtı. Esnafın haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Eğlence mekanlarındaki müşterileri de sık sık rahatsız ettikleri belirtilen, esnafın şikayetlerine rağmen haklarında işlem yapılmadığı öğrenilen çocuk yaştaki grubun para istedikleri kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, saldırgan grubun, kendilerine para vermeyen kadın ve erkekleri yerlerde sürükleyerek darp etmesi görülüyor. Erkeklerden biri kalkmaya çalışırken, biri motosiklet kaskı fırlatıyor. Araya girmeye çalışan kadın ise gruptaki kızların saldırısına uğruyor. Bu esnada saldırgan gruptakilerden biri bir erkeği saçından tutarak hareket etmesini engellerken, diğerleri bıçakla saldırıyor.
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