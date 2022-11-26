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Sakarya'da sahipsiz köpekler okuldan dönen çocuğa saldırdı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Sakarya’da sahipsiz köpekler okuldan dönen çocuğa saldırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen çocuğa sahipsiz köpeklerin saldırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da sahipsiz köpekler okuldan dönen çocuğa saldırdı.

Köpeklerin çoğuğa saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak'tan geçen öğrenciye, kaldırımda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırması ve çocuğu kısa süre kovalamalarının ardından esnafın da müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaları yer alıyor.

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