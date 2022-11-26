Diyarbakır’da ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı! 3 çocuk annesi Gülcan: “Ölen kadınlardan olmak istemiyorum”
Diyarbakır'da, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı olan eşi Ahmet M. Tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Gülcan M., "Olayın 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ve çocuğumun doğum gününde yaşanmasından dolayı çok üzüldüm. Ölen kadınlardan olmak istemiyorum" dedi.
Diyarbakır'da yaşanan olay, dün Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Gülcan M., sabah saatlerinde, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi Ahmet M. tarafından evinin kapısında bıçaklandı.
Alt kattaki komşusuna sığınan Gülcan M., polis ekiplerini aradı. Ahmet M. kaçarken, olay yerine yönlendirilen ekipler de binaya geldi.
Yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan Gülcan M., 5 saatlik müdahalenin ardından taburcu oldu.
Gözaltına alınan Ahmet M.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Taburcu olduktan sonra olayı anlatan Gülcan M., eşinin koruma kararını hatırlatarak, "Daha önce de sorun yaşadığım eşimden 3 aydır ayrı yaşıyorum. Olayın 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ve çocuğumun doğum gününde yaşanmasından dolayı çok üzüldüm. Daha önce de 3-4 tane darp raporum vardı ve 3 kez eve saldırmıştı." dedi.
Gülcan M., "Emniyete gideceğim gün ve çocuğumun doğum gününde bunun yaşanmasından dolayı çok üzgünüm. Bundan dolayı 6 ay koruma kararı vardı. Zaten beni öldürme amaçlı gelmişti. İlla ki beni öldürmesi mi gerekiyor? Onu da bilmiyorum. Komşum yetişmeseydi belki kadın cinayetinden bir tanesi de ben olmuştum. Bundan dolayı korunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Yaşadığı dehşeti anlatan 3 çocuk annesi Gülcan M., "Bu şekilde ölen kadınlardan olmak istemiyorum. O şahsın çıkarılmasını istemiyorum. Bu zaten 3'üncü ihlali oluyor. Diğer ihlallerden sadece 3 gün ev hapsi verildi. Bunun böyle bitmesini istemiyorum. İçeriden çıktığı zaman öldürecek beni" diye konuştu.
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