Diyarbakır’da ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı! 3 çocuk annesi Gülcan: “Ölen kadınlardan olmak istemiyorum”

Gülcan M., "Emniyete gideceğim gün ve çocuğumun doğum gününde bunun yaşanmasından dolayı çok üzgünüm. Bundan dolayı 6 ay koruma kararı vardı. Zaten beni öldürme amaçlı gelmişti. İlla ki beni öldürmesi mi gerekiyor? Onu da bilmiyorum. Komşum yetişmeseydi belki kadın cinayetinden bir tanesi de ben olmuştum. Bundan dolayı korunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.