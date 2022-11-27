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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kar geliyor! 5 günlük hava durum raporu yayınlandı! İstanbul'a kar yağacak mı? La Nina etkisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Kar geliyor! 5 günlük hava durum raporu yayınlandı! İstanbul’a kar yağacak mı? La Nina etkisi

SON DAKİKA! Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından 5 günlük hava durum raporu yayınlandı. Kasım ayının son günlerinde sıcaklıklar düşerken, vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzmanlar bu sene kışın çok sert geçeceğini açıklarken, Meteoroloji'den bazı illere kar uyarısı geldi. La Nina'nın etkisini göstermeye başlanması beklenirken, bugün hava nasıl olacak? sorusu yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu...

Kasım ayının son günlerine girilirken sıcaklıklar birden düşerek soğuklar etkili olmaya başladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Bazı illerde sıcaklıklar 0'ın altına düşerken, kar yağışı da başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bazı illerde kar yağışının yağmasında etkili oluyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda Marmara bölgesinde de kar yağışı olacağı şeklinde.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR, SAĞANAK VE FIRTINA RADARA YANSIDI

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası radar görüntülerine de yansıdı. Marmara başta olmak üzere birçok bölgeye sağanak, kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

SOĞUK VE SERT BİR KIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Öte yandan La Nina kışı etkisinden de söz ediliyor.

OCAK AYINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek." ifadelerini kullandı.

LA NİNA ETKİSİ!

2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.

LA NİNA NEDİR?

La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

27 KASIM PAZAR

28 KASIM PAZARTESİ

29 KASIM SALI

30 KASIM ÇARŞAMBA

1 ARALIK PERŞEMBE

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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