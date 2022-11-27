Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Kar geliyor! 5 günlük hava durum raporu yayınlandı! İstanbul'a kar yağacak mı? La Nina etkisi
SON DAKİKA! Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere kar, sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından 5 günlük hava durum raporu yayınlandı. Kasım ayının son günlerinde sıcaklıklar düşerken, vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Uzmanlar bu sene kışın çok sert geçeceğini açıklarken, Meteoroloji'den bazı illere kar uyarısı geldi. La Nina'nın etkisini göstermeye başlanması beklenirken, bugün hava nasıl olacak? sorusu yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu...
Kasım ayının son günlerine girilirken sıcaklıklar birden düşerek soğuklar etkili olmaya başladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Bazı illerde sıcaklıklar 0'ın altına düşerken, kar yağışı da başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bazı illerde kar yağışının yağmasında etkili oluyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda Marmara bölgesinde de kar yağışı olacağı şeklinde.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SOĞUK VE SERT BİR KIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Öte yandan La Nina kışı etkisinden de söz ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek." ifadelerini kullandı.
LA NİNA ETKİSİ!
2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.
LA NİNA NEDİR?
La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.
Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.
La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.
30 KASIM ÇARŞAMBA
1 ARALIK PERŞEMBE
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli çevrelerinin, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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