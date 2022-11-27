Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Kar geliyor! 5 günlük hava durum raporu yayınlandı! İstanbul’a kar yağacak mı? La Nina etkisi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı