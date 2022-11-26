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Pendik'te şoförle tartışan yolcuyu diğer yolcular otobüsten attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Pendik’te şoförle tartışan yolcuyu diğer yolcular otobüsten attı

Son dakika haberleri... Pendik'te İETT aracında şoförle tartışan yolcuyu, seyahat eden diğer yolcular tekmeleyerek dışarıya attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te iddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Olaya diğer yolcuların da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Şoförle tartışan yolcu, araçtaki vatandaşlar tarafından tekmelenerek otobüsten indirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın önce İETT şoförü ile tartıştığı ardından duruma tepki gösteren yolcuların şahsı araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor.

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