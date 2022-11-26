Beklenen tarih geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 25 ili uyardı! Sarı kodlu uyarı nedir?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 il uyarıldı. Sarı kodlu uyarı ile ilgili vatandaşlar arama motorlarında "Sarı kodlu uyarı nedir?", "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu araştırıyor. Peki yarın hava nasıl olacak? 26 Kasım hava durumu nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'a kar hangi tarihte yağacak?
İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Vatandaşlar kar haberinin ne zaman geleceğini merak ederken yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklar yaşanbileceğini belirterek 25 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede "Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek." ifadelerini kullandı.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul'da gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürdü.
YOĞUN KAR YAĞIŞI VE YAĞMUR
Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
25 İLE SARI KODLU UYARI
Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.
SARI KOD NEDİR?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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