Beklenen tarih geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 25 ili uyardı! Sarı kodlu uyarı nedir?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.