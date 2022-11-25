Denizde pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti

"MAKTUL HARİCİNDE KUSURLU YOK"

Sabah'ın haberine göre, Oğuzhan Doğan'ın köpekle kendi rızasıyla denize girdiğini belirten savcılık, denizde bulunduğu sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair bir delil elde edilemediğini kaydetti. Tüm eylemleri Doğan'ın kendi iradesi ile gerçekleştirdiğini belirten savcılık, "Maktul haricinde başka bir kişinin kusuru yok" değerlendirmesi yaptı.

Köpeğin yasak cins olmasının tek başına suç oluşturmaya yeterli olmayacağını ve pitbullun sahibi hakkında idari yaptırım uygulandığını da kaydeden savcılık, hayvanın zabıta ekiplerine teslim edildiğini belirtti. Oğuzhan Doğan'ın ölümüne ilişkin bir suçun bulunmadığının altını çizerek takipsizlik kararı verdi.