Denizde pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti
İstanbul’da geçen yıl denizde arkadaşının yanında bulunan pitbull cinsi köpek, genç adamı denizde yüzdüğü sırada ısırdı. Köpeğin saldırması sonucu boğularak can veren Oğuzhan Doğan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık tartışılacak bir karara imza attı.
İstanbul Pendik'te geçen yıl Ağustos ayında yaşanan korkunç olayda 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için sahile gitti. İddiaya göre Doğan'ın arkadaşının yanında bulunan pitbull cinsi köpek, genç adamı denizde yüzdüğü sırada ısırdı. Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu.
VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA DİŞ İZİ
Talihsiz gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarılırken acılı aile oğlunun vücudunda çok sayıda köpek diş izi olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Köpeğin sahibi Yusuf K., Oğuzhan'ın köpeğiyle denize girdiğini belirterek, "5 dakika sonra el kol hareketleri yapmaya başladı. Başta şaka yapıyor sandık ama suda görünmeyince boğulduğunu düşündük. Onu kurtarmak için suya atladım ama gittiğimde dibe batmıştı" dedi.
KÖPEK ISIRMASI VE ÖLÜM ARASINDA BAĞLANTI KURULAMADI
Görgü tanıkları Oğuzhan Doğan'ın denizdeyken "Yusuf köpek beni ısırıyor" diye bağırdığını ve sonrasında 2-3 dakika çırpınıp battığını söylese de savcılık Doğan'ın ölümüyle köpeğin ısırması arasında bağlantı bulamadığını belirtti. Adli Tıp Kurumu'na göre genç adamın 'suda boğulma' sonucu hayatını kaybettiği ve yaralanmasının ise öldürücü nitelikte olmadığını ifade etti.
"MAKTUL HARİCİNDE KUSURLU YOK"
Sabah'ın haberine göre, Oğuzhan Doğan'ın köpekle kendi rızasıyla denize girdiğini belirten savcılık, denizde bulunduğu sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair bir delil elde edilemediğini kaydetti. Tüm eylemleri Doğan'ın kendi iradesi ile gerçekleştirdiğini belirten savcılık, "Maktul haricinde başka bir kişinin kusuru yok" değerlendirmesi yaptı.
Köpeğin yasak cins olmasının tek başına suç oluşturmaya yeterli olmayacağını ve pitbullun sahibi hakkında idari yaptırım uygulandığını da kaydeden savcılık, hayvanın zabıta ekiplerine teslim edildiğini belirtti. Oğuzhan Doğan'ın ölümüne ilişkin bir suçun bulunmadığının altını çizerek takipsizlik kararı verdi.
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