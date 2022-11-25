İstanbul’da şampiyon motosiklet yarışçısına kanlı infaz! Ablasından şoke eden iddia

"DAHA ÖNCE YARIŞ ÖNCESİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI"



Gülhan Diril, "Olay günü öğlen 14.00 gibi dışarı çıktı, sonra akşam 00.00 gibi bizi aradılar. Bize kaza olduğu söylendi. Kaza ise kurtulur diye düşündüm. Daha önce en küçük kardeşim Bilal'e mafya musallat oldu. Kardeşimi işledikleri suçlarda hızlı motosiklet kullandığı için yanlarında istediler. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı. Katıldığı yarışlara annemi de götürürdü. 'Herkesin ailesi geliyor, sen de gel. Sizi de orada görmek istiyorum' diyordu. Annem gittiği zaman, annemin gözünün önünde yarışa başlamadan, yarıştan önce kızıyla motosiklet üzerinde dururken, silahla ateş açıyorlar. Onu o şekilde gördüğümüz zaman içimiz gitmişti. Arkadaşlarının hiç sadık olmadığını söylerdi. Hepsinin soruşturulmasını talep ediyoruz. Bizim ciğerimiz yandı. Kardeşimi daha önce tehdit edenler bize haber gönderdiler. 'Biz yapmadık, biz yapsak söyleriz daha önce çok insan öldürdük' dediler. Bunlar mafya, başlarının yurtdışında olduğu söyleniyor. Bu taramalı tüfekler nereden geliyor? Burası Türkiye, Texas değil. Ondan geriye 4 yaşında bir kızı kaldı. Kızı sürekli babasını soruyor, 'Babam işte mi? Neden gelmiyor?' diyor ve cevap veremiyoruz" dedi.