İstanbul’da şampiyon motosiklet yarışçısına kanlı infaz! Ablasından şoke eden iddia
İstanbul’da trafik ışıklarında duran lüks otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 28 yaşındaki Bayram Diril'in Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinci olan motosiklet yarışçısı olduğu ortaya çıktı. Ablası Gülhan Diril, "Kardeşime mafya musallat oldu. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı" dedi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, 13 Kasım günü saat 23.45 sularında, İmrahor Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinciliği olan motosiklet yarışçısı Bayram Diril'in kullandığı 34 DJF 149 plakalı otomobil, trafik ışığının kırmızı yanması üzerine durdu.
İddiaya göre, bu sırada motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan otomobile silahla ateş etmeye başladı. Otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Bayram Diril saldırıda ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bayram Diril, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıda aynı otomobilde bulunan bir kişi ise yara almadan kurtuldu.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli ve maskeli iki kişinin yakalanması çalışma başlattı. Ablası Gülhan Diril, kardeşini öldürenlerin yakalanmasını istedi.
"MOTOSİKLET SEVDASI VARDI, YARIŞLARA KATILIRDI"
Kardeşinin motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen Gülhan Diril, "Kardeşim küçükken motosiklet tamircisinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. İstanbul'a geldiğimiz zaman maddi açıdan çok zor durumdaydık. Hepimiz tekstil atölyesinde çalıştık ama Bayram küçükken motosiklet tamircisi olmak istedi. Daha sonra motosiklet sevdası vardı, yarışlara katıldı. Annem hep, 'Oğlum, o motosikletin üzerinde can vereceksin, öleceksin yapma, bırak şu yarışları' diyordu. Bayram ise, 'Anne bu benim için bir hobi. Ne olur beni bundan mahrum bırakmayın' diyordu" diye konuştu.
"DAHA ÖNCE YARIŞ ÖNCESİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI"
Gülhan Diril, "Olay günü öğlen 14.00 gibi dışarı çıktı, sonra akşam 00.00 gibi bizi aradılar. Bize kaza olduğu söylendi. Kaza ise kurtulur diye düşündüm. Daha önce en küçük kardeşim Bilal'e mafya musallat oldu. Kardeşimi işledikleri suçlarda hızlı motosiklet kullandığı için yanlarında istediler. Sürekli yarışlarda birinci oldukları için suç işlediklerinde kardeşlerimin kendilerini kurtarmalarını istiyorlardı. Birini öldürdükleri zaman yarışçı oldukları için hızlıca olay yerinden kendilerini götürmelerini istiyorlardı. Katıldığı yarışlara annemi de götürürdü. 'Herkesin ailesi geliyor, sen de gel. Sizi de orada görmek istiyorum' diyordu. Annem gittiği zaman, annemin gözünün önünde yarışa başlamadan, yarıştan önce kızıyla motosiklet üzerinde dururken, silahla ateş açıyorlar. Onu o şekilde gördüğümüz zaman içimiz gitmişti. Arkadaşlarının hiç sadık olmadığını söylerdi. Hepsinin soruşturulmasını talep ediyoruz. Bizim ciğerimiz yandı. Kardeşimi daha önce tehdit edenler bize haber gönderdiler. 'Biz yapmadık, biz yapsak söyleriz daha önce çok insan öldürdük' dediler. Bunlar mafya, başlarının yurtdışında olduğu söyleniyor. Bu taramalı tüfekler nereden geliyor? Burası Türkiye, Texas değil. Ondan geriye 4 yaşında bir kızı kaldı. Kızı sürekli babasını soruyor, 'Babam işte mi? Neden gelmiyor?' diyor ve cevap veremiyoruz" dedi.
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