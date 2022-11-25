Şırnak’ta kadın komutanlar tarlada çalışan hemcinslerine KADES’i anlattı! Cep telefonlarına mobil uygulamasını indirdi
YAŞAM AA
Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kırsaldaki kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Silopi ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi, onlarla sohbet etti.
Köylerde tarlada çalışan ve tandır başında ekmek pişiren kadınlara KADES'i anlatan astsubaylar, broşür dağıttı.
Kadınların ekmek pişirmesine de yardımcı olan astsubaylar, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirmede bulundu, kadınların cep telefonlarına KADES mobil uygulamasını indirdi.
Kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Şırnak'ta yıl içerisinde jandarma ekiplerince 1050 kadına bilgilendirme yapıldığı, 756 kadının telefonuna KADES uygulamasının indirildiği bildirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?
- 2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?
- DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 DHBT sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? DHBT hangi gün gerçekleştirilecek?
- 2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?
- Belediye şirket işçileri, taşeron, 4B sözleşmeli personel... KADRODA IŞIK GÖRÜNDÜ! Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek?
- FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 25 Kasım il il fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce...
- Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim neden öldü, hastalığı neydi? Nuriye Terim kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...
- İkinci el araba fiyatları düşer mi? O TARİHE DİKKAT! ÖTV matrah düzenlemesi ile 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?
- Konya'da köpek katliamı! SORUŞTURMA BAŞLATILDI! Konya Hayvan Barınağı'nda son durum ne? Tutuklandı mı? TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!
- İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!