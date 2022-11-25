Adıyaman’da vahşet! Kendi evlatlarını öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı

Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen ve 19 yıl önce sevgili olan Z.Ö. ile A.Ö.'nün gayrimeşru bir bebekleri oldu. Özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydı yapılmadı. Hastaneden çıktıktan sonra bebeği ne gören ne de duyan oldu.Aile baskısı ile bebek, öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldü. Z.Ö. ile A.Ö. daha sonra evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdı.