Kocasının telefonunda ’babalık testi fiyatı’ aramasını gördü! Çocuğunun yanında hamile kadını darbetti





"ÇOCUĞUM DAHA KARNIMDAYKEN BİZ MAHKEME GÖRDÜK"

Aslınur Ö. devamında, "Kendisi madde bağımlısıydı. Onu maddeden uzaklaştırmak, arkadaş ortamlarından uzaklaştırmak istediğim için de birazcık üstüme geldi. O akşam madde kullanmaya gidecekti. Gitmesini istemediğim için de bana bunu yaptı. Çocuğum daha karnımdayken biz mahkeme gördük. Öyle bir ihtimal zaten yok ki zaten mahkemelerimizde bu açıktır. Ben DNA'lara da girdim. Kendim de girdim bu DNA'ya testler yapıldı. Çocuğumun da zaten ondan olduğuna dair raporlar vardır eminim. Ama zaten o yıllardır oğlunu kabullenemiyor. Çocuğa 'neden ısınmıyorsun', 'neden düzgün davranmıyorsun bu çocuğa' dediğim zaman sürekli şiddetle davranıyordu. Ona karşı kelimeleri sürekli küfürlüydü. 'Isınamıyorum bir türlü' 'kendimi baba gibi hissedemiyorum' diyordu. Benim gençliğimi bütün hayallerimi elimden aldılar. Ben sadece onu sevdim. Sadece çocuğuma sahip çıksın istedim. Ama yapmadığım şeyler yapıldı dendi. Haklarım hiçbir şekilde savunulmadı. Yetkililerden yardım istiyorum. İlla ölmem mi gerekiyor, çocuğuma da bir şey olabilirdi. O yumruklar çocuğuma gelebilirdi. Bana çocuğum benim yanımdayken bu darpları uyguladı. Benim çocuğumun da psikolojisini bozdu. Ölmek istemiyorum" diye konuştu.

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