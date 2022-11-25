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İstanbul’da bebek arabası var diye minibüse almadı iddiası! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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İstanbul’da bebek arabası var diye minibüse almadı iddiası! O anlar kamerada

İstanbul’da bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, "çalışmıyorum" diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, geçen günlerde Esenler'de bulunan bir dolmuşta meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın bebek arabasındaki bebeği ile dolmuşa binmek istedi.

Bebek arabası yer kapladığı öne süren şoför anne ile bebeğini minibüse almadı. Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, "çalışmıyorum" diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

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