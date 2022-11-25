Antalya’da eşi ‘intihar etti’ demişti! Gamze’nin ölümü cinayet çıktı
Antalya’da 29 yaşındaki Gamze Yağlıoğlu bir yıl önce oturduğu apartmanın 6’ıncı katından düşüp hayatını kaybetti. Eşi Alper Yağlıoğlu, gen kadının intihar ettiğini söyledi. Savcı ise Gamze Yağlıoğlu’nun cinayete kurban gittiğini belirledi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ıncı katından düşerek ölen henüz bir yıllık evli Gamze Yağlıoğlu'nun intihar ettiği öne sürülmüştü. Ancak genç kadının eşi tarafından balkondan itildiği ortaya çıktı. Savcı hazırladığı iddianamede 28 yaşındaki Alper Yağlıoğlu'nun "Eşi öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.
TIRNAKLAKINDA DNA İZİ
Savcı, Gamze Yağlıoğlu ile ilgili hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylara yer verdi. Gamze'nin saat 20:52:03 saniyesinde bahçe duvarına düştüğü, eşi Alper'in saat 20:53:42 saniyesinde site giriş kapısından dışarı çıktığı, düşme anı ile şüphelinin çıkış anı arsında 1 dakika 39 saniye fark bulunduğu, şüphelinin Gamze'nin düştüğünden haberinin olmadığını söylese de Gamze'nin düşmesi ile birlikte olay yerini tesadüfen terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
Ayrıca genç kadının tırnaklarından alınan örnekler ile şüphelinin DNA profilinin uyuştuğuna yer verildi. Gamze'yi balkondan aşağıya iterek öldürdüğü, sonrasında suçu üzerinden atmak için evden çıktığı, kısa bir süre sonra geri geldiği, geldikten yaklaşık 6 dakika sonra Gamze'nin cesedinin yanına gittiği belirtildi.
Alper Yağlıoğlu'nun daireye çıkış, daireden iniş ve cesedin bulunduğu yeri eliyle koymuş gibi bulmasının 6 dakika içinde olmasının mümkün olmadığına yer verildi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Alper Yağlıoğlu ise verdiği ifadelerde eşinin intihar ettiğini belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
"KIZIM DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNİ BİTİRDİ"
Anne Neşe Kıraç da kızı Gamze'nin Fen lisesinden mezun olduğunu, 2011 yılında üniversite sınavında ilk 4 bin öğrenci içine girdiğini belirterek, "Gamze Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazandı."
Kıraç, "Tam burslu okudu. Bölümünü 2016'da birincilikle bitirdi. Ardından ABD'de Southern İllions Aniversitesi, Almanya'da Bremen Üniversitesi'de eğitim aldı." ifadelerini kullandı.
Anne Neşe Kıraç, "İngilizce, Almanca, Fransızca'yı ana dili gibi biliyordu. Dünyanın en saygın kuruluşlarında görev aldı. Kızım intihar etmedi, cinayete kurban gitti. Gamze hayat dolu, hayalleri olan bir kızdı" dedi.
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