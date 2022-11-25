Antalya’da eşi ‘intihar etti’ demişti! Gamze’nin ölümü cinayet çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ıncı katından düşerek ölen henüz bir yıllık evli Gamze Yağlıoğlu'nun intihar ettiği öne sürülmüştü. Ancak genç kadının eşi tarafından balkondan itildiği ortaya çıktı. Savcı hazırladığı iddianamede 28 yaşındaki Alper Yağlıoğlu'nun "Eşi öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.