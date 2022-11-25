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İstanbul’da okulda korkunç olay! Deney tüpü patladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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İstanbul’da okulda korkunç olay! Deney tüpü patladı

İstanbul’da bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, okul bir günlüğüne tatil edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olay, saat 11.00 sularında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı.

Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.

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