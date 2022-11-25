İstanbul’da okulda korkunç olay! Deney tüpü patladı
YAŞAM DHA
İstanbul’da bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, okul bir günlüğüne tatil edildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olay, saat 11.00 sularında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.
Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taksim metro kapalı mı? Taksim Şişhane METRO neden kapalı, ne zaman açılacak? Yenikapı-Hacıosman metro seferleri ne zaman düzelecek?
- Taksim Kabataş Füniküler kapalı mı? NEDEN KAPALI? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?
- TOKİ DİYARBAKIR KURA TAKVİMİ: 2022 Diyarbakır sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Merkez, Ergani, Silvan, Dicle...
- Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir, açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Yalı Çapkını bakın kimi anlatıyormuş! HEPİMİZ YAKINDAN TANIYORUZ! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden BOMBA İTİRAF
- Sağlık Bakanlığı atama başvuru süresi uzatıldı! 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları...
- Efsane Cuma indirimleri bugün son mu? Muhteşem Cuma devam edecek mi? Bir sonraki Efsane Cuma ne zaman?
- ALES/3 SONUÇ tarihi belli oldu mu? 2022 ALES/3 açıklandı mı? Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES puanı kaç yıl geçerli?
- İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?
- 2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?
- DHBT sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı ÖSYM AİS | 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 DHBT sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? DHBT hangi gün gerçekleştirilecek?