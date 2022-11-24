Kayseri’de ölümle burun buruna! 5 metreden düştü cami ile duvar arasında sıkıştı
YAŞAM DHA
Kayseri'de Öğretmenler Günü’nde 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki öğretmenler ile 1 kız çocuğu yaralandı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşanan kaza, saat 11.00 sularında Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi.
Öğretmen Melek Özdemir, meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra 38 AFC 773 plakalı otomobille okula gitmek için yola çıktı.
Özdemir'in kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Otomobil, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii'nin duvarının arasına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları! Düştü mü, yükseldi mi? İşte 24 Kasım gram, çeyrek, tam altında son durum
- ÖTV İNDİRİMİ hangi araçlara yansıyacak? VOLKSWAGEN POLO, SKODA FABİA, SEAT İBİZA... İşte 2022 matrah düzenlemesi ile değişen fiyatlar
- TOYOTA Yaris, PEUGEOT 208, FORD FİESTA 2022 fiyatları! ÖTV Matrah İNDİRİMİ fiyatlara YÜZDE KAÇ yansıyacak?
- İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? KOVİD-19'A YAKALANDI! Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste
- HYUNDAI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV matrah düzenlemesi ile i20'de 72 bin lira İNDİRİM! i10, i20, Elantra 2022 fiyatları
- ÖTV indirimi Dacia fiyat listesi | Matrah düzenlemesi ile Dacia Sandero, Duster, Jogger 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor? 2022-KPSS Ortaöğretim taban puanları! 50-55-60-65-70-75-80-85-90 puanla nereye gidilir?
- TOKİ Adıyaman İSİM LİSTESİ | TOKİ Adıyaman kura sonuç listesi yayımlandı mı? MERKEZ, KAHTA, BESNİ, GÖLBASI TOKİ kura çekiliş sonuçları
- KPSS Ortaöğretim SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KPSS Ortaöğretim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
- Yeni Renault araba fiyatları | ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ sonrası Renault Clio, Taliant, Megane 2022 fiyatı ne kadar oldu?
- İşte yeni sıfır araba fiyatları: Volkswagen, Skoda, Seat, Opel, Dacia, Fiat, Renault... ÖTV indirimi otomobil fiyatları güncel liste!