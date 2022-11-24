İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? KOVİD-19’A YAKALANDI! Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İLBER ORTAYLI KİMDİR, NERELİ?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Annesi Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensup Şefika Ortaylı'dır. Babası da Kırım doğumlu uçak mühendisi Kemal Ortaylı'dır.

İlber Ortaylı'nın Enver, Emeldar ve Nuriye adlarında üç kardeşi bulunmaktadır. İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. İlk ve orta öğrenimini Avusturya Lisesinde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında ise Ankara Atatürk Lisesinden mezun olmuştur.