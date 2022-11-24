İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? KOVİD-19'A YAKALANDI! Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kovid-19’a yakalandı. Ünlü profesörün koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi. Peki, İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'nın onur konuğu olarak katılım sağlayacağı Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı programı 1 hafta sonraya ertelendi. Bu gelişmelerin ardından ünlü profesörün sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? Prof. Dr. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
İLBER ORTAYLI SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.
1 HAFTA SONRAYA ERTELENDİ
Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi.
Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecek.
İLBER ORTAYLI KİMDİR, NERELİ?
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Annesi Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensup Şefika Ortaylı'dır. Babası da Kırım doğumlu uçak mühendisi Kemal Ortaylı'dır.
İlber Ortaylı'nın Enver, Emeldar ve Nuriye adlarında üç kardeşi bulunmaktadır. İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etmiştir. İlk ve orta öğrenimini Avusturya Lisesinde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında ise Ankara Atatürk Lisesinden mezun olmuştur.
Ortaylı, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini bitirdi. Burada Tarih bölümünden mezun olan Ortaylı, Şerif Mardin, Halil İnalcık, İlhan Tekeli, Mübeccel Kıray gibi hocaların öğrencisi oldu.
Ortaylı, Viyana Üniversitesinde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını ise Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık Hocası ile beraber gerçekleştirdi.
1989 yılında Türkiye'ye dönen ve profesör olan Ortaylı, bu tarihten 2002 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İdare Tarihi ana bilim dalının başkanlık görevini yürüttü.
2002 yılında Galatasaray Üniversitesine ve 2004 yılında ise Bilkent Üniversitesine konuk öğretim üyesi olarak geçen Ortaylı, şu anda Galatasaray Üniversitesinin ve MEF Üniversitesinin Hukuk Fakültelerinde Türk Hukuk Tarihi dersini vermektedir. Aynı zamanda Galatasaray Üniversitesinde senato üyesidir.
2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık danışmanı olan Ortaylı, Osmanlı Etütleri Komitesinin yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Avrupa İranoloji Cemiyetinin ve Avusturya-Türk Bilimler Forumunun da üyesidir.
İlber Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Ayşe Özdolay ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Tuna isminde bir kızı olan Ortaylı 1999 yılında boşanmıştır.
Almanca, Fransızca, Rusça, İngilizce, İtalyanca, Farsça ve Latince dillerini bilen İlber Ortaylı, bugüne kadar pek çok esere imza atmıştır.
Eserlerinden bazıları şunlardır:
* Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi
* İstanbul'dan Sayfalar
* Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 1-2-3
* Osmanlı Sarayında Hayat
* Tarihin Işığında
* Türkiye'nin Yakın Tarihi
* İttihat ve Terakki
* Bir Ömür Nasıl Yaşanır
* Yakın Tarihin Gerçekleri
* İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?
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