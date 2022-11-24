Adana’da akılalmaz görüntüler! 3 liseli tartıştıkları kızı tekme tokat dövdü | O anları gülerek kayda aldılar
YAŞAM DHA
Adana'da lise öğrencisi 3 kız, tartıştıkları bir başka kız öğrenciyi tekme tokat dövdü. O anları gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydeden erkek arkadaşları ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Adana'da yaşanan olay, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otobüs durağında meydana geldi.
İsimleri açıklanmayan lise öğrencisi 3 kız, tartıştıkları kızı tekme ve yumruklarla dövmeye başladı.
Bu sırada kızların erkek arkadaşları ise gülerek kavgayı cep telefonuyla kayda aldı.
Yere düşen kızın saçlarını çeken diğer kızlar, araya başkalarının girmesinin ardından olay yerinden uzaklaştı.
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