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Endonezya’da mucize gibi kurtuluş! 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Endonezya’da mucize gibi kurtuluş! 5 yaşındaki çocuk 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 268 kişi hayatını kaybederken, korkutan depremde 700 kişi de yaralandı. Yaşanan faciadan 3 gün sonra, enkaz altından 5 yaşındaki Azka isimli çocuk çıkarıldı.

Endonezya'da Azka isimli 5 yaşındaki çocuk, molozların arasından yara almadan kurtarıldı.

İlk yardım ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve ardından çocuk ailesine kavuştu.

Azka'yı kurtaran ekipleri mucize çocuğun ilk sözlerinin "Annemi istiyorum" olduğunu açıkladı.

Azka'nın bulunduğu evde bulunan 5 kişiden kendisi dışında 2 kişi kurtarılabildi: Dedesi ve küçük kardeşi.

Endonezya'daki deprem 5,6 büyüklüğünde olmasına rağmen yüzeye yakın bir noktada meydana geldi ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı.

Arama kurtarma ekipleri, ölenlerin büyük bir kısmının Deprem sırasında okulda olan çocuk ve gençler olduğunu aktarmıştı.

Yaklaşık 80 okulun depremden etkilendiği düşünülüyor.

Yetkililer en az 2 bin 200 konutun çöktüğünü ve 13 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söylüyor.

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