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Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor

İki resim arasındaki farkı bulma oyunları, beyin egzersizi açısından sıkça tercih ediliyor. Neredeyse aynı olan iki resimdeki farkları bulmanız gerekiyor. Konsantrasyon ve gözlem becerilerini artırdığı öne sürülen iki resimdeki farkı bulma oyununa bir yenisi daha eklendi. Bu resimdeki farkları 30 saniyede bulan henüz çıkmadı. Hadi şimdi resimdeki farkı bulmaya çalışalım? Siz kaç saniyede bulabilirsiniz?

Farkı bulma oyunları; bir zaman sınırının eklenmesi ile heyecanı daha da artırıyor. Farkı bulmak için süre eklenince, kişinin zekasını ve gözlem becerilerini geliştirdiği öne sürülüyor. Peki, gözlem becerilerinizi test etmeye hazır mısınız?

Hadi başlayalım!

Dreamstime kaynaklı görselde, müzik aletleri çalan bir porsuk, geyik ve kartalın yer aldığı bir orman manzarası görülüyor. Porsuk klarnet, kartal arp, geyik ise çello çalıyor.

Bu iki görsel benzer görünse de aralarında 30 saniyede fark etmeniz gereken 7 fark bulunuyor.

İlk bakışta, iki görsel arasındaki tüm farkları söylemek neredeyse imkansız.

Resimlere dikkatlice bakmaya çalışın, her iki resmi karşılaştırın ve dikkatinizi çeken farklılıkları belirlemeye çalışın.

Şimdiye kadar kaç fark gördünüz?

Acele et, zamanın dolmasına çok az kaldı.

Farklılıklardan bazıları kolayca görülebilirken, diğerlerinin fark edilmesi zor olacak.

Süre doldu.

Tüm farkları tespit edebildiniz mi?

En az 4-5 fark görenler harika bir iş çıkardı.

İki resim arasındaki farklar aşağıda yuvarlak içerisinde belirtilmiştir:

Çimdeki yılanı 9 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor ÇİMDEKİ YILANI 9 SANİYEDE BULAN ZEKASINI KANITLIYOR

6 gizli kelimeyi 7 saniye içinde bulanlar yemek aşığı sayılıyor! 6 GİZLİ KELİMEYİ 7 SANİYE İÇİNDE BULANLAR YEMEK AŞIĞI SAYILIYOR!

İnsanların sadece %2’si 15 saniyede bulabildi! İNSANLARIN SADECE %2'Sİ 15 SANİYEDE BULABİLDİ!

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