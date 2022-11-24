Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor

Dreamstime kaynaklı görselde, müzik aletleri çalan bir porsuk, geyik ve kartalın yer aldığı bir orman manzarası görülüyor. Porsuk klarnet, kartal arp, geyik ise çello çalıyor.

Bu iki görsel benzer görünse de aralarında 30 saniyede fark etmeniz gereken 7 fark bulunuyor.

İlk bakışta, iki görsel arasındaki tüm farkları söylemek neredeyse imkansız.

Resimlere dikkatlice bakmaya çalışın, her iki resmi karşılaştırın ve dikkatinizi çeken farklılıkları belirlemeye çalışın.